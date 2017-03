Nghi án một nhà dân bị đổ thuốc sâu vào bể nước

Mới đây, trong đơn thư gửi đến Văn phòng báo điện tử Dân trí tại Nghệ An, chị Nguyễn Thị Lam (xóm Đăng Lưu, Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An) trình bày: Khoảng 16h30 ngày 10/8/2013 vừa qua khi đi chơi ở nhà ngoại về, chị Lam ra bể lấy nước nấu ăn thì phát hiện trong bể nhà mình có mùi nồng nặc. Chị gọi cho anh Tú, anh Hùng, chị Thắm là những hàng xóm gần nhà thì mọi người nói nước đã bị ai bỏ thuốc trừ sâu.

Bể nước sinh hoạt của gia đình chị Lam có mùi thuốc trừ sâu và giờ đây gia đình chị phải từ bỏ nó.

Thấy vậy, chị múc nước lên xem thì thấy màu nước như nước vo gạo, có mùi hôi, rọi đèn pin xuống thấy váng nước màu tím. Để rõ hơn vụ việc, chị gọi cho xóm trưởng, công an xã đến kiểm tra. Hai ngày sau, chị ra UBND xã gặp anh Hường trưởng công an xã Nam Thành để viết trình báo và lấy lời khai. Viết xong lời khai, anh bảo việc này khó, anh sẽ chuyển hồ sơ lên huyện.

Từ khi chị gửi đơn đến nay đã 17 ngày, nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đến lấy mẫu nước.

Chị Lam lo lắng chia sẻ: “Chồng chị đi làm ăn xa, từ khi xảy ra việc trên, hai mẹ con rất lo lắng, bất an. Tôi sợ kẻ ác cố tình đầu độc thêm lần nữa. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng điều tra làm rõ, để an tâm trong sinh hoạt thường ngày”.

Nói về mâu thuẫn trong làng, chị cho biết thêm: “Cách đây hai tháng có hàng xóm nghĩ oan, cho rằng gia đình tôi ăn trộm tiền của họ, chúng tôi hỏi han họ không trả lời, có thái độ khác trước. Còn từ trước, trong làng xóm chúng tôi đều hòa đồng, không xích mích với một ai”.

Trưởng công an xã Nam Thành, Cao Đình Hường cho biết: “Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Lam chúng tôi đã xuống kiểm tra, nước trong bể có mùi lạ, giống mùi thuốc trừ sâu là có thật. Vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an xã, nên chúng tôi đã chuyển lên cho công an huyện. Hiện xã và huyện đang phối hợp tiếp tục làm rõ vụ việc”.

Theo Nguyễn Duy - Tâm Nhi (Dân trí)