Nghi án một phụ nữ bị đâm chết trong khách sạn

(PL)- Tối 20-8, Công an thị xã Thuận An kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một phụ nữ trong khách sạn S. (phường An Phú, thị xã Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhân viên khách sạn dọn phòng thì phát hiện chị QTT (30 tuổi, quê Thanh Hóa) trong một căn phòng với nhiều vết đâm trên cơ thể. Ngay sau đó nhân viên của khách sạn đã báo cơ quan chức năng công an địa phương. Bước đầu xác định nạn nhân là một người đến thuê phòng tại khách sạn. VŨ HỘI