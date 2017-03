Nghi án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề: Đứa trẻ mất tích được bán giá 35 triệu đồng

Chiều qua (4-8), Trung tá Nguyễn Cao Khải, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội, cho biết: PC45 đã khởi tố vụ án mua bán trẻ em và bắt khẩn cấp hai nghi can. Đó là Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là bảo mẫu kiêm quản lý tại nhà mở (nhà nuôi trẻ mồ côi, trẻ bỏ rơi) tại chùa Bồ Đề và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, ngụ Yên Khánh, Ninh Bình), người nhận nuôi trẻ.





Đối tượng Phạm Thị Nguyệt (trái) và Nguyễn Thị Thanh Trang tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)



Trước đó, ngày 1-8, PC45 nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Long về trường hợp mất tích của bé trai Cù Nguyên Công (sinh năm 2013) bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề cuối năm 2013, mà gia đình anh Long nhận nuôi, thường xuyên chăm sóc. Nhận nuôi cháu Công ba tháng, gia đình anh Long được người ở nhà mở yêu cầu đưa cháu Công về chùa Bồ Đề. Đến đầu năm 2014, gia đình anh Long phát hiện cháu Công biến mất khỏi chùa mà không rõ nguyên do. Theo lời khai ban đầu, Trang, Nguyệt đã thỏa thuận đem cháu Công cho người khác nuôi để lấy tiền. Nguyệt khai đã đưa Trang 35 triệu đồng để Trang giao cháu Công cho Nguyệt. Theo Trung tá Khải, Nguyệt khai cháu Công đã mất ngày 27-6-2014. Ngoài trường hợp của cháu Công, cơ quan điều tra cũng phát hiện Nguyệt đang nuôi hai trẻ em khác. Hiện PC45 cũng đã mời sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề và một số đối tượng khác để làm rõ.

Cùng ngày 4-8, UBND quận Long Biên quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra hoạt động nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bỏ rơi tại chùa Bồ Đề. Dự kiến kết quả thanh tra sẽ được công bố vào tuần tới.

TRỌNG PHÚ