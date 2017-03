Nghi án nuốt dây chuyền vào bụng để ăn trộm

Tối 7/9, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiếp tục canh giữ Phạm Thị Bạch Tuyết (41 tuổi) để chờ lấy sợi dây chuyền vàng được cho rằng nghi can đã nuốt vào bụng.







Bà Tuyết than khóc, cho rằng bị chủ tiệm vàng vu khống. Ảnh: Nguyệt Triều





Sợi dây chuyền có cùng trọng lượng, kích thước với sợi nghi bị Tuyết nuốt. Ảnh: Nguyệt Triều



Theo Nguyệt Triều (VNE)



Chiều ngày 6/9, Tuyết hỏi mua dây chuyền tại tiệm vàng Ngọc Hương ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Sau nhiều lần yêu cầu được đeo thử các sợi dây chuyền, Tuyết đổi ý không mua rồi vội vã bỏ đi.“Thấy một trong hai sợi dây chuyền khách trả lại không có mảnh nhựa niêm phong trọng lượng nên tôi sinh nghi. Khi cầm lên biết sợi dây chuyền dỏm vì rất nhẹ, tôi liền chặn lại. Bà khách phản ứng, hô hoán với mọi người rằng bị bêu xấu”, chủ tiệm vàng kể.Trong lúc chờ cảnh sát đến làm rõ, Tuyết vội chạy vào nhà vệ sinh của tiệm vàng rồi kêu ông chủ lột quần áo kiểm tra để "chứng tỏ sự trong sạch". Bị mời về Công an phường Phú Cường, người phụ nữ không thừa nhận đánh tráo dây chuyền và dọa kiện chủ tiệm vàng về hành vi vu khống.Trung tá Lê Ngọc Thủy, Trưởng Công an phường Phú Cường cho biết, sau khi đưa Tuyết đến Bệnh viện đa khoa Chợ Cây Dừa kiểm tra, máy X-Quang đã phát hiện sợi dây chuyền vừa "trôi" qua cuống bao tử. Nhận được tấm phim từ tay bác sĩ, Tuyết lúng túng rồi im lặng theo cảnh sát về đồn công an để chờ... “đau bụng”.Theo các bác sĩ, do dây chuyền to, lại có móc khoá và dồn thành cục khá lớn nên có khả năng dẫn đến tắc ruột. Trong trường hợp không thể đào thải tự nhiên thì buộc phải phẫu thuật để tránh ảnh hưởng đến tính mạng.