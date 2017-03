Nghi án oan ở Bình Phước: TAND tỉnh hủy án, điều tra lại

Trước đó, TAND huyện Chơn Thành xử sơ thẩm đã tuyên bố Kiên không phạm tội trong khi đại diện VKS huyện đề nghị phạt từ 24 đến 26 tháng tù và buộc bồi thường hơn 13 triệu đồng cho nạn nhân. Sau phiên xử, VKS huyện đã kháng nghị theo hướng Kiên có tội.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 11-2005, Kiên cùng bạn đi ăn đám cưới ở xã Minh Hưng. Tàn tiệc, chuẩn bị ra về thì nhóm của Kiên bất ngờ đụng độ với một nhóm thanh niên địa phương. Trong lúc hỗn chiến loạn xạ, Kiên bị nhóm thanh niên địa phương cầm cây và gạch truy sát nên đã bỏ chạy. Trên đường thoát thân, Kiên nhặt được một khúc cây, ném trả trúng vào đầu một người khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 26% tạm thời.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Kiên tiếp tục nói mình bị oan, những lời nhận tội trước đó là do bị điều tra viên ép. VKSND tỉnh thì cho rằng bản án sơ thẩm nhận định chưa đầy đủ, chứng cứ ngoại phạm chưa rõ đã vội tuyên bị cáo vô tội. Theo viện, quá trình điều tra vụ này có sai sót và vi phạm tố tụng (công an không lấy đầy đủ lời khai của người làm chứng, hung khí vụ án không được công an xã niêm phong nên thất lạc)...