Nghi án thiếu nữ bị cưỡng bức bỏ xác xuống sông

Từ vụ mất tích

Đêm 19/3/2011, gia đình ông Chu Ngọc Diễn (thôn Nội Duệ, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) không ai chợp mắt nổi vì cô con gái Chu Thị Anh không hiểu sao đi ra khỏi nhà từ chiều chẳng thấy về. Số máy di động của cô con gái cũng tắt ngấm cùng sự ra đi đầy bí ẩn.

Nơi phát hiện xác nạn nhân

Ông Diễn đang chuẩn bị triệu tập toàn thể gia đình, họ hàng đi tìm kiếm chị Anh, thì người cháu Chu Bá Nguyện tức tốc chạy sang báo tin dữ. Anh Nguyện cho biết, tối ngày 19/3/2011, có gặp chị Anh tại đám cưới một người bạn cùng làng. Tại đám cưới này, chị Anh có bị một thanh niên tên là Lê Khánh Duy (SN 1986, người cùng thôn) trọc ghẹo, quấy rầy. Mặc dù đối tượng Duy đã xây dựng gia đình nhưng khi ra ngoài lại có thói trọc ghẹo phụ nữ. Để tránh hành động sàm sỡ của Duy, chị Anh rời đám cưới và nhờ anh Nguyện đưa về. Tuy nhiên do anh Nguyện bận nên phải nhờ một người bạn khác tên là Chu Hải đưa chị Anh về.

Anh Chu Hải cho biết: “Lúc đó khoảng 20 giờ tối, tôi vừa đưa chị Anh rời đám cưới khoảng 200m thì Duy chạy theo giật tay chị Anh lại rồi đề nghị để anh ta đưa chị Anh về. Thấy thái độ sừng sộ, cộng với hơi men của Duy tôi ngại nên đành để anh ta đưa chị Anh về”.

Từ thông tin đó, gia đình ông Nguyện ngay lập tức mời Duy đến nhà để tìm hiểu thêm sự việc. Đối tượng Duy cũng thú nhận sau khi đòi đưa chị Anh về, đối tượng đã đưa đến ngôi nhà cũ của mình và giở trò đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi đối tượng cho rằng đã thả chị Anh đi.

Lộ diện hung thủ

Trong bản tường trình, Duy cũng thú nhận trước khi hãm hiếp chị Anh, đối tượng có lấy điện thoại của chị Anh rồi giấu đi. Sau đó Duy trao lại điện thoại cho anh Nguyện và nhờ anh gửi trả chị Anh. Khi nhìn vào bản tường trình do Duy viết, PV thắc mắc sao không có chữ ký xác nhận của Duy thì ông Diễn cho biết: “Lúc viết xong bản tường trình Duy nhất định không chịu ký. Khi chúng tôi đang không biết làm sao bắt Duy ký nhận thì gia đình ông Lê Khánh Việt (bố đẻ Duy) đến và cáo buộc chúng tôi bắt ép Duy viết bản tường trình đó nên mọi việc dừng tại đây” (?).

Bản tường trình của đối tượng Duy sẽ giúp cơ quan điều tra làm rõ sự việc

Theo gia đình nạn nhân kể lại, chị Anh sau khi 2 năm thi không đậu đại học nên vào làm tại một xưởng may ở khu công nghiệp gần TP Bắc Giang. Trước Tết Tân Mão, một người bà con của gia đình có mở xưởng may tại làng nên chị Anh về đây làm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm con gái trong vô vọng, đến ngày 23/3/2011 thì anh Nguyễn Hữu Nghĩa người trong thôn đi đơm đó đã phát hiện xác chị Anh ở trên sông. Đôi giầy của nạn nhân dính đầy bùn đất vứt chỏng chơ được tìm thấy gần một ngôi chùa cách đám cưới khoảng 500m.

Ngay sau khi phát hiện xác nạn nhân, công an huyện Việt Yên đã có mặt tại hiện trường để lập hồ sơ điều tra. Hiện cơ quan này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án. Theo thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Duy nghi can của vụ án đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo Quang Long – Ngọc Lương (Lao Động)