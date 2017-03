Nghi án thù cha, chém con

Ngày 8-1, em HTLM học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang trên đường đến trường thì bị một thanh niên lạ mặt chạy xe máy cùng chiều dùng dao chém một nhát vào mu bàn tay phải rồi rú ga chạy thoát. Sau khi bị chém, em M. vẫn cố gắng đạp xe đến cổng trường cầu cứu. Bảo vệ trường đã dùng khăn mùi soa băng vết thương cho M. rồi cùng mọi người đưa em đi cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu BV Đa khoa Khánh Hòa xác định em M. bị một vết rách ở mu bàn tay phải dài 10 cm, lộ gân, đứt gân ngón hai (ngón trỏ), bị tổn thương hai gân ngón tay khác. Ngay trong ngày em M. đã được phẫu thuật nối gân, đến cuối giờ chiều sức khỏe em đã ổn định và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.





Em LM vào bệnh viện cấp cứu khi bị chém đứt gân tay. Ảnh: C.THI

Theo thầy Đinh Tấn Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, em M. chạy vào cổng trường, tay phải ôm chặt tay trái, còn xe đạp thì ngã ngay cổng trường. Lập tức thầy Lộc cùng bảo vệ trường dìu em M. vào phòng bảo vệ. “Quan sát kỹ tôi thấy bàn tay phải của em M. bị vết rách ngang, lộ rõ xương và gân. Tôi hỏi thì M. nói khi gần tới cổng trường bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy cùng chiều dùng dao chém vào tay” - thầy Lộc nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Danh Trí (cha của em M.) cho rằng vì có người thù oán với ông trong tranh chấp làm ăn nên đã ra tay tàn bạo với con gái mình. Theo ông Trí, trước đây ông có hùn vốn mở công ty TNHH với một người tên P., sau đó việc làm ăn không được thuận lợi nên ông P. đã xóa tên ông Trí trong hội đồng thành viên góp vốn của công ty. Sự việc này được ông Trí kiện ra tòa. Tháng 4-2013, TAND TP Nha Trang xử ông Trí thắng kiện, sau đó đến tháng 8-2013, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm. Cũng theo ông Trí, sau phiên sơ thẩm, ngày 11-5-2013, lúc ông đang ngồi trong nhà thì có một người gõ cửa nói là người quen, vì không đề phòng nên ông mở cửa và người này đã dùng dao đâm ông hai nhát khiến ông phải đi cấp cứu, nằm bệnh viện gần cả tháng. “Tôi may mắn thoát chết nên chúng định giết con gái tôi để trả thù” - ông Trí nhận định.

Theo giấy chứng thương của BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Trí bị nhiều vết thương, trong đó nghiêm trọng là vết thương thấu bụng, thủng dạ dày, thủng ruột non hai chỗ, thủng đại tràng. Các bác sĩ phải khâu lỗ thủng dạ dày, cắt nối đoạn ruột non bị thủng. Sau gần tám tháng điều trị, qua nhiều lần phẫu thuật hiện sức khỏe ông Trí vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra nhưng đến nay nghi can gây ra vụ việc vẫn đang ngoài vòng pháp luật.

XUÂN PHƯƠNG