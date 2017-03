Nghi án thuê côn đồ truy sát cư dân

Làm rõ người đứng sau tổ chức, chỉ đạo Theo ban quản trị chung cư 4S Riverside, thời điểm ban đầu khi nhóm côn đồ bắt đầu kéo tới phá cổng rào, nhân viên chung cư đã gọi điện thoại báo Công an phường Hiệp Bình Chánh. Sau khoảng 30 phút, một công an phường đến hiện trường nhưng do nhóm côn đồ quá đông nên người này phải gọi về phường và cảnh sát 113 xin chi viện. Khoảng 30 phút sau, thêm hai công an phường và hai cảnh sát 113 có mặt. Lúc này nhóm côn đồ này mới chịu dừng tay. Cư dân chung cư đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ người đứng ra tổ chức, chỉ đạo các đối tượng này chuẩn bị hung khí, công cụ hỗ trợ và ra tay truy sát người. Đặc biệt, cơ quan chức năng phải điều tra, xử lý hành vi giết người với những đối tượng xịt hơi cay, khống chế, dùng búa đập liên tiếp ba lần vào đầu ông Tú. Đã cảnh báo nhưng vẫn xảy ra Sáng 11-12, tập thể ban quản trị chung cư 4S Riverside đã đến UBND phường Hiệp Bình Chánh để báo cáo khẩn việc một số người lạ mặt mặc đồng phục bảo vệ muốn xâm phạm khu vực sở hữu chung của chung cư. Lãnh đạo phường tiếp nhận và hứa có công điện hỏa tốc cho công an để hỗ trợ chung cư. Tuy nhiên, đến chiều thì vụ việc xảy ra.