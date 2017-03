Nghi ăn trộm gà nên bắt người nhốt vào… chuồng gà

Theo đó tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đồng Dương (SN 1989) 5 năm 6 tháng tù; Ngô Văn Nhánh (SN 1989, trú ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa) 5 năm tù; Lê Minh Hoàng (SN 1986) 2 năm tù; Trần Minh Lâm, (SN 1986) 2 năm tù; Trần Thi Văn (SN 1993) 1 năm tù. Các bị cáo trên cùng trú ở thôn 4, xã Hòa Vinh (huyện Đông Hòa).

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 11/7/2011, Hoàng, Dương Nhánh, Văn và Lâm đến một quán gần bờ sông ở thôn 5, xã Hòa Vinh để ăn nhậu. Sau đó anh Nguyễn Mười (SN 1986, trú ở thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) cùng hai người bạn khác đến ngồi nhậu chung.

Sau đó, Hoàng cho rằng Mười là kẻ đã bắt trộm 7 con gà chọi của mình, nên đã đe dọa, khống chế và buộc anh Mười phải đưa 14 triệu đồng cho Hoàng mới cho rời khỏi quán.

Do bị Nhánh dùng vỏ chai bia đánh trúng đầu và Dương dùng rựa đánh trúng mặt nên anh Mười đã thừa nhận có bắt gà của Hoàng. Và cũng do không có tiền để đưa nên anh Mười bị 5 tên tiếp tục đánh, đe dọa và sau đó khống chế, bắt anh Mười chở về nhà Hoàng nhốt vào chuồng gà.

Nhận được tin báo, đến 14h cùng ngày, Công an xã Hòa Vinh đã đến nhà Hoàng yêu cầu thả người nhưng Hoàng vẫn ngoan cố đưa ra điều kiện phải đưa tiền cho hắn. Sau đó công an đã ập vào, giải cứu anh Mười, đưa đi bệnh viện; cả 5 tên bị công an lập biên bản, bắt tạm giữ.

Kết quả giám định pháp y cho thấy anh Mười bị thương tích tỉ lệ 17%.

