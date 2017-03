Nghi án tự sát bằng súng do mâu thuẫn gia đình

Ngày 16/3, Công an huyện Ba Vì cho biết đang điều tra nghi án tự sát bằng súng.



Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng 20h ngày 15/3, tại hè lan can tầng 3 nhà riêng gia đình anh Phùng Văn Khải (SN 1973, trú tại Thuận Trại, Phú Nghĩa, Phú Đông, Ba Vì), do mâu thuẫn gia đình, nghi anh Phùng Văn Khải đã dùng súng tự sát.

Khám nghiệm sơ bộ, trên trán nạn nhân có một vết lỗ và lún vỡ sọ vùng đỉnh đầu. Công an huyện đã thu 1 khẩu súng do anh trai Khải nộp.

Công an huyện tiếp tục tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)