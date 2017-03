Nghi án vợ bỏ độc lòng heo cho chồng ăn

Trước đó, chiều 25-3, anh Phan Trường Phi (chồng của Huệ) mang nồi lòng heo lên Công an xã Nghi Lâm trình báo nghi ngờ Huệ bỏ chất độc vào thức ăn để đầu độc anh.

Theo đó, anh Phi và Huệ thời gian qua sống ly thân và anh Phi đi làm ăn xa. Trưa 25-3, sau khi trở về quê, anh Phi và Huệ giải quyết chuyện gia đình, nói chuyện với nhau là sẽ làm đơn ly hôn.

Chiều cùng ngày, anh Phi mua lòng heo về luộc để ăn tối. Khi đang luộc lòng heo, anh Phi đi ra ngoài để lấy gia vị, còn Huệ vẫn ở trong bếp. Khi anh Phi trở vào thấy Huệ có biểu hiện khác lạ nên gặng hỏi thì Huệ nói: “Xin lỗi”. Anh Phi soi đèn pin vào nồi lòng đang luộc chưa xong thì thấy có váng màu đen nổi lên. Bảy giờ, anh Phi mang nồi lòng đến trình báo công an.

Tối cùng ngày, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đến khám nghiệm, tại nhà vợ chồng Huệ có thu được một vỏ gói thuốc diệt chuột hiệu Fokeba và một gói thuốc diệt chuột Fokeba đang còn nguyên. Lúc này, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến chiều 29-3 Huệ đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ Huệ và trưng cầu giám định, xét nghiệm mẫu thức ăn trên.

Đ.LAM