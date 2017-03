Nghi án xe tải ‘phi tang’ thuốc lá lậu

Vào đêm 24-8, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng nhận được tin báo có một xe tải đang vận chuyển hàng ngàn gói thuốc lá lậu nên báo với Trạm CSGT cửa ô Kim Liên (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) phối hợp chốt chặn, bắt giữ.

Khi chiếc xe tải mang biển số 29C-450.48 do tài xế Hoàng Hữu Tuấn (trú xã Tân Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển đến đoạn đường Tôn Đức Thắng giao Trường Chinh (quận Liên Chiểu) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Tuấn không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe bỏ chạy. Lực lượng CSGT và QLTT đuổi theo nhưng chiếc xe tải chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, thậm chí chạy vào đường ngược chiều để trốn chạy. Khi đến trước căn nhà số 1005 Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) chiếc xe tải bất ngờ dừng lại.

Chiếc xe tải bị nghi vận chuyển thuốc lá lậu được cơ quan chức năng tìm thấy. Ảnh: TT

Trung tá Bùi Hòa, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Kim Liên, người trực tiếp chỉ huy vụ truy bắt, cho biết: “Chúng tôi phát hiện phía sau đuôi chiếc xe tải này có sáu thùng lớn chứa thuốc Jet bên trong, đã được vứt bỏ xuống đất. Qua kiểm đếm có hơn 3.600 gói thuốc lá. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản về việc xe tải vận chuyển thuốc lá lậu nhưng tài xế không thừa nhận, nói không biết gì về số hàng trên”. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản, đưa số thuốc lá tang vật cùng chiếc xe tải về Đội QLTT số 7 chờ điều tra, xử lý.

“chúng tôi giữ xe này với lý do không có giấy kiểm định” - ông Hòa cho biết thêm. Tuy nhiên, đến chiều 26-8, tài xế đã tự ý lên xe, nổ máy lái đi khỏi nơi tạm giữ xe do Đội QLTT số 7 quản lý. Đến sáng 27-8, lực lượng QLTT mới phát hiện và thông báo cho CSGT phối hợp truy tìm chiếc xe vi phạm. Qua rà soát, đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe này đang đỗ tại một gara dọc tuyến đường tránh Túy Loan (QL1A). Phía tài xế khai nhận do lo sợ trời mưa làm ướt lô hàng chuyên chở nên chạy xe tìm chỗ trú.

Vụ việc được chuyển qua Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu để làm rõ số hàng thuốc lá lậu có liên quan ra sao với xe tải BKS 29C-450.48. Theo Trung tá Phan Văn Thương - Phó phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng), cơ quan điều tra cho rằng không đủ cơ sở để chứng minh lô hàng thuốc lá lậu nói trên là do xe tải 29C-450.48 vận chuyển. Lý do là thời điểm trời tối, mọi người đã đi ngủ nên không có ai làm chứng, QLTT và CSGT cũng không bắt được quả tang... Do đó, lô hàng này được xem là hàng vô chủ, giao cho QLTT xử lý, còn CSGT chỉ xử lý về các lỗi như không chấp hành hiệu lệnh, chạy vào đường ngược chiều, không có đăng kiểm...

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết đây là một thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vận chuyển hàng lậu nhằm trút bỏ trách nhiệm. Cơ quan QLTT đã nắm rõ thông tin là xe tải này có chở thuốc lá lậu nên mới đề nghị kiểm tra, bắt giữ. “Hiện chúng tôi đang bàn phương án xử lý đối với vụ việc này” - ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết.