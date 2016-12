Nghi bé gái bị chích điện để cướp điện thoại

Chiều ngày 27-12, Công an huyện Thăng Bình cho hay hiện cơ quan điều tra huyện đã nhận được trình báo của cơ quan Công an xã Bình Giang về việc một bé gái 9 tuổi bị một người đàn ông lạ mặt bịt khẩu trang dùng một vật để chích vào người bé trên khi bé đang chơi gần nhà ông nội nghi để cướp điện thoại.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Anh, Trưởng Công an xã Bình Giang cũng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 25-12, bé LKY. (9 tuổi, ngụ tại thôn Bình Trí, xã Bình Giang) đang chơi gần nhà nội thì có một người đàn ông mặc áo ấm, bịt khẩu trang tới gần và hỏi: “Nhà có gần đây không?”. Sau đó người đàn ông dùng một vật giống như cái đèn pin chạm vào người bé Y. khiến bé bị tê.



Khu vực xảy ra sự việc.

Do hoảng sợ, bé Y đã la hét lên và cho rằng có người định bắt cóc mình. Khi đó, người đàn ông lạ nhanh chóng lên xe máy chạy mất. Sau vụ việc, Công an xã Bình Giang đã lập biên bản, đồng thời trình báo lên cơ quan Công an huyện Thăng Bình để điều tra theo thẩm quyền.

“Không có chuyện bắt cóc trẻ em ở đây. Khi xảy ra sự việc, cháu Y. có cầm chiếc điện thoại trong tay nên rất có thể người đàn ông kia chỉ muốn cướp điện thoại thôi. Hơn nữa, chuyện bắt cóc là do cháu Y. kể chứ không ai biết. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh”, ông Anh nói.

Đồng quan điểm với ông Anh, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND xã Bình Giang cho biết, không hề có chuyện bắt cóc trẻ em. Rất có thể trong lúc đó, thấy cháu Y. cầm điện thoại nên người đàn ông kia mới tìm cách để cướp điện thoại. Người dân không nên hoang mang về việc bắt cóc trẻ em diễn ra trên địa bàn, tuy nhiên cũng cần đề phòng không cho trẻ tiếp xúc với người lạ mặt.