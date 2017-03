Nghĩ bị nhìn đểu, đánh người rồi cướp tài sản

Ngày 9-4, Cơ quan điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1989) và Nguyễn Thanh Đức (sinh năm 1994, cả hai đều trú tại 135 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu: Vào lúc 20 giờ ngày 6-4, Hiếu đi tìm Đức để chơi. Khi đi ngang qua hẻm 81 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế thì gặp anh Hồ Văn Tài, trú tại phường An Đông, TP Huế. Cho rằng mình bị Tài… nhìn đểu, Hiếu chặn xe anh Tài lại để đánh, được mọi người can ngăn nên Hiếu bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, Hiếu gặp Đức và kể lại sự việc bị… đánh dẫn tới hỏng đồng hồ đeo tay. Khi anh Tài vừa đi tới thì gặp Hiếu và Đức xông vào chặn xe, dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh tới tấp anh Tài và yêu cầu anh Tài đưa 150.000đ để… sửa đồng hồ. Tài đưa tiền thì bị chê ít, Hiếu tiếp tục lục ví anh Tài chiếm đoạt thêm 300.000đ rồi đánh tiếp anh Tài và tẩu thoát.

Hiếu cùng tang vật tại cơ quan công an

Nhận tin báo của người bị hại, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng triển khai lực lượng, truy xét nóng và nhanh chóng bắt gọn hai nghi phạm gây án. Tại cơ quan điều tra, Hiếu và Đức cúi đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản đối với Hiếu và Đức theo qui định của pháp luật. Đây là chiến công thứ 5 liên tiếp trong tuần qua của lực lượng Công an TP Huế trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Fetival Huế 2014.