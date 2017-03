Nghi bị trộm tiền, bắt giữ người khác để tra tấn

Chiều 15/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ Trần Minh Tuấn (23 tuổi), Đinh Trương Hoàng Phúc (18 tuổi) và Nguyễn Duy Khánh (26 tuổi, em rể của Tuấn), tất cả cùng ngụ tỉnh Bình Dương về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 12/3, nhà của vợ chồng Khánh ở khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh, thị xã Thuận An bị mất trộm 12 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ cá nhân khác. Sau khi tìm hiểu, Khánh biết có một nhóm thanh niên hay tụ tập gần nhà nên nghi họ lấy trộm tài sản. Khánh đã điện thoại nhờ Tuấn xuống tìm giúp kẻ vào nhà mình lấy trộm. Đến 14h ngày 14/3, Tuấn gọi điện thoại rủ Phúc đi tìm nhóm thanh niên trên. Đến 19h cùng ngày, hai đối tượng chạy xe máy xuống nhà Khánh. Khánh đưa cho Tuấn một bao da có chứa mã tấu và dao để đề phòng bị chống trả.

Sau một hồi lòng vòng, hai đối tượng thấy anh Hà Văn Trường (25 tuổi, quê Bình Định) đang đi bộ một mình. Tuấn và Phúc liền đi theo đến một đoạn đường vắng, thì nhảy xuống khống chế anh Trường lên xe rồi chở đến con hẻm vắng thuộc ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An. Tại đây, hai đối tượng đánh anh Trường, sau đó đốt ống hút nhựa rồi đổ lên đùi nạn nhân để “tra tấn” về việc trộm tài sản. Anh Trường không thừa nhận thì Tuấn gọi điện kêu Khánh. Lúc Khánh chạy xe taxi lên tới, bọn chúng đưa anh Trường lên xe taxi và tiếp tục đánh anh về việc trộm tài sản. Sau đó, chúng buộc anh Trường phải dẫn đi tìm nhóm bạn của anh.

Đến ngã ba An Sơn, các đối tượng gặp tổ tuần tra Công an thị xã Thuận An thì bỏ chạy. Tổ tuần tra liền đuổi theo, được khoảng 2km thì đuổi kịp. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trên xe taxi có một bao da cần câu đựng hai mã tấu, hai con dao, một côn nhị khúc và anh Trường đang bị các đối tượng khống chế.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vì nghi nhóm anh Trường đã trộm tài sản nhà Khánh nên chúng đã bắt anh.



Theo Công Bình (CAND)