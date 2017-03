Nghi bị trộm tiền, khách đánh trọng thương chủ cơ sở y học cổ truyền

Do nghi nhân viên cơ sở y học cổ truyền Hòa An (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) do lương y Lê Tất Ban (chủ cơ sở) lấy trộm tiền nên Khánh đã mâu thuẫn với ông Ban và đánh ông Ban bị thương.

Trước đó, chiều 28-9, Khánh ghé cơ sở của ông Ban để mát xa, bấm huyệt với giá 70.000 đồng/suất. Sau đó do còn mệt nên Khánh ngủ lại tại phòng mát xa. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Khánh tỉnh dậy. Khánh cho rằng tiền trong túi của mình bị mất gần 7 triệu đồng, nghi là nhân viên của cơ sở lấy trộm. Ông Ban không thừa nhận nhân viên cơ sở lấy trộm tiền của khách và khuyên Khánh nên xem lại đã đánh rơi đâu đó. Tuy nhiên, Khánh không chịu nên hai bên tiếp tục cự cãi.

Khánh chạy xuống bếp lấy được một con dao truy đuổi ông Ban khiến ông Ban phải chạy vào phòng để trốn. Khánh tiếp tục la lối kéo cửa phòng. Lúc này ông Ban cầm một cây sắt từ trong phòng bước ra đánh Khánh để tự vệ. Khánh cũng đã gọi cho một người bạn đến để trợ giúp. Người này thấy Khánh cầm dao nên can ngăn, tước lấy dao. Ông Ban và Khánh chạy đuổi nhau ra tới đường thì ông Ban dùng cây sắt đánh Khánh nhưng ông Ban bị ngã, cây sắt rơi xuống đường. Khánh chộp được cây sắt và đuổi theo khiến ông Ban bỏ chạy vào tiệm cắt tóc gần đó. Trong tiệm không có đường thoát lui, ông Ban đành chịu trận bị Khánh đuổi tới dùng cây sắt đập nhiều nhát vào đầu. Thấy ông Ban ngã xuống, Khánh buông cây sắt bỏ ra ngoài. Ngay sau đó Khánh bị công an bắt giữ.

Hiện ông Ban đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Theo người thân, ông Ban là thành viên của Hội Đông y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tích cực tham gia công tác từ thiện tại địa phương.

T.KHÁNH