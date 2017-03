Nghi can 19 tuổi khai nhận hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh lớp 7

Ngày 20-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lý Quốc Đạt (19 tuổi, trú bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu) có hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người.

Đạt chính là nghi can hiếp dâm rồi sát hại em V.Th.T (13 tuổi, học lớp 7).





Nghi can Lý Quốc Đạt. Ảnh: Công an Nghệ An.

Đạt khai nhận, chiều 11-5, Đạt đến nhà người thân ở Bản Toóng, xã Châu Phong để ăn cơm, uống rượu. Tại đây, Đạt gặp em T. Sau khi uống rượu xong, Đạt chở em T. đến nhà người thân của em để chơi. Khi trên đường về đến đoạn đường vắng, Đạt nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em T. và em T. từ chối.

Tuy nhiên, Đạt vẫn quyết tâm hãm hại em T. nên đã đe dọa, thực hiện hành vi đồi bại rồi siết cổ sát hại em T. tại bìa rừng. Tại đây, Đạt bị rơi chiếc ví đựng giấy tờ cá nhân và sau đó lo sợ không dám quay lại lấy.

Như đã đưa tin, đêm 18-5, người dân xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) lên núi đi làm về qua đoạn dốc Pà Hàng bàng hoàng phát hiện thi thể em T. đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, người thân đau đớn đến nhận thi thể em T. Người thân và người dân nghi ngờ em T. bị hiếp dâm rồi sát hại nên yêu cầu công an vào cuộc điều tra.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Châu Phong đã đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Quỳ Châu.

Tại hiện trường gần nơi phát hiện thi thể em T. công an phát hiện chiếc ví tiền đựng giấy tờ mang tên Lý Quốc Đạt (19 tuổi, trú bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu). Từ chiếc ví và giấy tờ đó, công an nhanh chóng xác định được nghi can Đạt. Được biết hoàn cảnh gia đình em T. thuộc diện khó khăn, em T. là học sinh vượt khó học lực khá. Đạt đã có một tiền sự về tội hủy hoại tài sản.