Nghi can cầm súng, lựu đạn cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Chiều 18-9, Công an tỉnh Tiền Giang họp báo thông tin về vụ cướp Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh huyện Châu Thành, Tiền Giang xảy ra chiều 13-9.



Hai người bị bắt

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, khoảng 16 giờ ngày 13-9, kẻ cướp đeo khẩu trang đến Phòng giao dịch VietinBank (xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng cướp 940 triệu đồng rồi tẩu thoát. Khi thực hiện vụ cướp, tay phải người này cầm vật giống súng ngắn, tay trái cầm vật giống quả lựu đạn.

Sau khi xảy ra vụ án, ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương khám nghiệm hiện trường, tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh. Đồng thời đề nghị các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng hỗ trợ.

Đến khuya 16-9, hình sự Tiền Giang phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt giữ Châu Cường (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) và Trần Ngọc Đức (ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM), thu giữ ba khẩu súng, 24 viên đạn cùng 655 triệu đồng…

Theo công an, sau khi cướp được tiền, Cường đá gà qua mạng và thua một khoản tiền lớn. Trong lúc bị bắt giữ, Cường bị nôn ói, ngất xỉu nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu do uống thuốc diệt cỏ.

“Công an Tiền Giang đang phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án” - Đại tá Tảo thông tin.



Nghi can Châu Cường và ba khẩu súng bị công an thu giữ. Ảnh: ĐH

Ba bảo vệ bỏ chạy lúc ngân hàng bị cướp

Đại tá Lê Ngọc Phương, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự phía Nam, cho hay sau khi vụ án xảy ra, ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương, quyết liệt và đã nhanh chóng bắt giữ nghi can.

Theo Đại tá Phương, qua theo dõi các vụ cướp ngân hàng thì hầu hết lực lượng bảo vệ chỉ biết làm một việc là bỏ chạy, các nhân viên nữ dễ dàng bị khống chế. “Một chi nhánh ngân hàng có đến ba bảo vệ nhưng lúc bị cướp thì cả ba đều bỏ chạy. Thêm nữa, tiền bạc trong ngân hàng để rất sơ hở, tạo lòng tham cho người khác” - Đại tá Phương nói.

Đại tá Phương đề nghị: “Hệ thống ngân hàng, từ tỉnh đến các chi nhánh đặt tại các địa bàn xung yếu như là các huyện, các xã phải tổ chức lại lực lượng bảo vệ. Nhất là kỹ năng ứng xử khi bị tấn công”.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cũng đã trao thưởng “nóng” và tặng bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho năm đơn vị gồm: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an huyện Châu thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang có thành tích phá án nhanh vụ cướp.