Nghi can che dấu Tài “mụn” đâm chết hiệp sĩ là ai?

Ngày 17-5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn” (24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, huyện Hóc Môn) về tội trộm cắp tài sản và giết người. Cảnh sát cũng khởi tố, bắt giam Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp) tội che dấu tội phạm.



Hành trình theo dấu

Vụ án hai hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) khi vây bắt tên trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 bị đâm tử vong cùng 3 hiệp sĩ khác bị trọng thương gây rúng động dư luận xảy ra vào tối ngày 13-5.



Từ trái qua Tài, Phú và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức Ban giám đốc Công an TP.HCM đã họp khẩn chỉ đạo đội phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC45) tới hiện trường. Đại tá Trần Đức Tài – Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng có mặt, trực tiếp chỉ đạo phá án.



Ngay trong đêm, hàng trăm trinh sát tỏa đi các địa bàn quận huyện để tìm những manh mối nhỏ nhất về những kẻ thủ ác. Cảnh sát nhanh chón phát hiện băng nhóm này có một số trước đây từng bị bắt ở quận Tân Bình, quận 12, Hóc Môn, từ đó dò ra những manh mối quý giá.



Cảnh sát vây bắt Tài "mụn" vào tối 14-5. Ảnh HM.

Đến sáng hôm sau (14-5) nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú bị cảnh sát triệu tập để làm việc. Tại trụ sở, Phú quanh co chối tội và trưng ra các bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Phú đã khai nhận toàn bộ vụ việc.



Khám xét nơi ở của Phú, cảnh sát phát hiện chiếc xe Exciter gắn biển số giả, là phương tiện dùng để gây án có dính vết máu của nhiều nạn nhân và 1 chiếc quần sóc, Phú mặc khi gây án.

Các trinh sát nhanh chóng xác định vị trí của Tài “mụn” kẻ thủ ác ra tay đâm chết các hiệp sĩ đang ẩn nấp tại ngôi nhà của Hùng ở phường 9, quận Gò Vấp. Ngay trong đêm 14-5, hàng chục trinh sát vũ trang đã ập vào bắt Tài và đưa vợ chồng Hùng về làm việc.

Chân dung kẻ che dấu tội ác

Cảnh sát xác định, Hùng từng có 1 tiền án tội “cướp giật tài sản”. Tuy nhiên kẻ này không phải là bạn tù của Tài “mụn” như những thông tin trước đó. Thực tế, vợ Hùng mới là người quen biết Tài qua mạng xã hội.

Từ mối quen biết với người vợ, Tài “mụn” và Hùng dần trở nên thân thiết.

Qua lời khai và điều tra của cảnh sát, tối 13-5, Tài và Phú rủ nhau đi “đá xe”. Khi bại lộ rồi cầm dao tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong trên đường Cách Mạng Tháng 8, cả hai phóng xe tẩu thoát với tốc độ cao.



Nhóm hiệp sĩ bị trộm tấn công khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương gây bàng hoàng trong dư luận. Ảnh H. Tâm.

Chạy một đoạn dài, cả hai chia tay nhau lẩn trốn, Phú chạy về Hóc Môn. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14-5, Tài điện thoại nói với Hùng sẽ đến nhà có việc. Sau khoảng 15 phút, Tài đi xe máy Exciter đến ngôi nhà nơi vợ chồng Hùng ở đường số 3 (phường 9, quận Gò Vấp).



Thấy Tài đến, Hùng mở cửa cho vào và hai vợ chồng hỏi chuyện thì Tài xin ở nhờ vài ngày.

Tài sau đó có mượn điện thoại di động của vợ Hùng để xem tin tức trên mạng thì nảy sinh tâm trạng lo lắng. Hùng thấy vậy liền hỏi Tài có đi chung và làm việc này không thì Tài nói có đi chung với bạn bè xã hội.

Hùng sau đó kêu Tài đi ngủ, dù biết hành vi tội ác bạn nhưng Hùng không trình báo cảnh sát. Hành vi của Hùng cũng được xác định là có tính toán, đối phó kỹ càng nhằm che dấu tội phạm với cả những người dân xung quanh.