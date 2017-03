Nghi can chém bé trai 6 tháng tuổi được tại ngoại

Như đã thông tin, vào chiều 12.4, Vũ đi nhậu về nhà ở khu phố 1 (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) nẹt pô xe máy gây ồn ào.



Chị Nguyễn Bích Lợi (24 tuổi, mẹ cháu Lâm Quốc Khang, 6 tháng tuổi) nói Vũ không nẹt pô nữa để cho cháu Khang ngủ. Sau đó, chị Lợi đi báo công an.



Cháu Khang tại bệnh viện đa khoa Bình Dương ngày 13.4



Do bực tức và lời qua tiếng lại, Vũ cầm dao sang nhà chị Lợi đuổi chém những người trong nhà.



Trong lúc đánh nhau với người nhà chị Lợi, Vũ đã chém vào bà Lâm Thị Thơm (38 tuổi, cô chị Lợi) đang ẵm cháu Khang, nhát dao trượt ngay vào hông làm cháu Khang bị vết thương dài khoảng 15 cm.



Sau đó, Vũ tiếp tục đuổi đánh chồng của chị Lợi và đánh nhau với những người trong gia đình chị Lợi làm Vũ cũng bị thương nặng.



Lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, do Vũ bị thương, được gia đình bảo lãnh và có địa chỉ cư ngụ rõ ràng nên cơ quan điều tra tạm thời cho Vũ được tại ngoại để điều trị vết thương, sau đó cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc.



Theo Đỗ Trường (TNO)