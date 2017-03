Nghi can chém chết 4 người: 'Vốn ít nói, hiền lành lắm cơ mà'

Bất ngờ và bàng hoàng vì Hai là nghi phạm

Nghi can Vi Văn Hai đang bị tạm giữ ở Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An.

Chiều 20-7, các điều tra viên cho rằng, chưa có chứng cứ để khẳng định nghi can Hai từng yêu và “giết người vì tình”, bởi đây có thể là mâu thuẫn bột phát.

Ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng Công an xã Tam Hợp cho biết: “Bố của Hai, ông Vi Văn Tiệp là ông mối cho anh Thọ và chị Yến. Vợ chồng anh Thọ gọi ông Tiệp bằng bố, gọi Hai bằng chú. Hai nhà có quan hệ tình cảm gần gũi lắm. Thời gian qua, trước khi xảy ra vụ án, Hai sống tốt và thân nhân đều tốt. Chúng tôi cũng không ngờ…”.

Ông Viêng Văn Đỗ, Trưởng Bản Phồng: “Bao đời nay, ở bản Phồng này chưa bao giờ xảy ra vụ giết người kinh hoàng và đau thương như thế này”.

“Bao đời nay, ở bản Phồng này chưa bao giờ xảy ra vụ giết người kinh hoàng và đau thương như thế này. Đứa bé mới 8 tháng tuổi là mầm của một gia đình có con trai độc nhất, cũng bị chém chết theo bố, mẹ nó luôn. Ác quá. Chúng tôi cũng bất ngờ và bàng hoàng khi hay tin Hai là nghi phạm. Khi công an khám nghiệm, Hai vẫn có mặt tại hiện trường. Và Hai cũng là người đưa thi thể bốn người từ lán trở về nhà làm lễ an táng. Khi tổ chức lễ an táng, Hai vẫn nhiệt tình sang giúp đỡ gia đình đình cơ mà” - ông Viêng Văn Đỗ, Trưởng Bản Phồng, rưng rưng nói.

Cả ông Ngọ và ông Đỗ đều cho rằng, trong cuộc sống Hai và chị Yến không có biểu hiện yêu đương, không có biểu hiện quan hệ bất chính. Hai ít nhậu nhẹt, ít uống rượu và không hút thuốc lá.

Người dân bản Phồng, xã vùng biên Tam Hợp bàng hoàng, đau buồn sau những sự việc đau lòng xảy ra.

Chị Vi Thị Vân (ở bản Phồng): “Chúng tôi ngạc nhiên, bất ngờ quá. Ban đầu nhận tin bốn người bị sát hại rất sốc, nay nhận tin Hai là nghi phạm chúng tôi càng thêm sốc. Hằng ngày thấy Hai nó hiền lành lắm cơ mà. Nó có nghiện ngập gì đâu”.

Bà Viêng Thị Thanh (ở xã Tam Hợp) buồn rầu nói: “Sau khi xảy ra vụ án mạng, chúng tôi không dám lên rẫy, không dám đi vào rừng, thèm cây măng không dám đi hái về ăn. Chúng tôi luôn phải đóng cửa đề phòng. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ đó là Phỉ chém chết bốn người cơ. Nay hay tin đã bắt được nghi can, chúng tôi đã đi rẫy vào rừng bình thường, nhưng rất buồn là Hai là nghi phạm”.

Nghi phạm là bà con với 4 nạn nhân

Còn chị Vi Thị Hương (ở bản Phồng) cho rằng: “Gia đình Hai và gia đình anh Thọ là bà con gần gũi, không có chuyện Hai và chị Yến yêu đương nhau đâu”.

Hai là con đầu của gia đình có hai anh em, bố mẹ Hai là người dân tộc Tày Poọng. Từ nhỏ, Hai lớn lên trong núi rừng và thường theo bố vào nương rẫy trồng ngô, sắn. Hai không thông thạo tiếng phổ thông vì ít tiếp xúc với người ngoài và ít nhậu nhẹt, không nghiện thuốc lá…Sau khi vụ án mạng được phát hiện, Hai vẫn có mặt tại bản Phồng và đến chia buồn với gia đình nạn nhân, giúp làm lễ án táng.

Ngày 19-7, Hai trở về nhà ở trung tâm bản và chạy xe máy ra bản gần UBND xã Tam Hợp để ăn phở và đổ xăng vào xe máy. Sau đó, Hai chạy về bản Phồng và nói, cười với mọi người trong bản. Sau khi củng cố các chứng cứ, chiều tối 19-7, công an triệu tập Hai để phục vụ điều tra. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (C45), Bộ Công an, trực tiếp hỏi Hai thì Hai đã khai nhận hành vi của mình.

Người dân bản Phồng xem thời sự qua tivi và theo dõi thông tin vụ án.

Chiều tối 20-7, bố, mẹ và vợ của Hai ôm con gái 7 tháng tuổi, đi bộ gần 2 giờ đồng hồ từ lán rẫy trở về ngôi nhà của gia đình. Lúc này, có rất đông người dân bản Phổng đến trước nhà gia đình ông Tiệp (bố của Hai). Có hai người phụ nữ chạy đến ôm chị Vi Thị Nguyệt (vợ của Hai) và ôm con gái của Hai, rồi cùng òa khóc nức nở. Chị Nguyệt cũng cho rằng “không ngờ anh Hai như thế”.

Còn ông Lo Văn Bình (70 tuổi) – người duy nhất trong gia đình 4 người bị sát hại còn sống sót, sốc nặng khi hay tin cháu Hai là nghi can chém chết vợ và con trai, con dâu, cháu nội duy nhất của mình. Nỗi đau ập đến với ông quá lớn. Những ngày qua, chính quyền địa phương và người thân dỡ nhà cũ đem đến dựng gần nhà người em để ông sống đỡ cô quạnh. Ông ngồi trầm ngâm, ứa nước mắt nói: “Tôi sốc, đau buồn và không muốn sống nữa. Đêm không ngủ được nhiều. Tôi suy nghĩ, nhớ vợ, con nhiều”.

Ngày 20-7, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa họp báo thông tin cụ thể vụ án vì đang truy tìm và giám định vật chứng gây án.