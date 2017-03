Nghi can chém trung úy công an là 'đại ca' ở Phú Nhuận

Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đã xác định được nghi can chủ mưu gây rối tại quán cháo gà Nga Sơn và chém trọng thương Trung úy Phạm Minh Nhựt, cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận Phú Nhuận.



Hiện trường quán ăn Sơn Nga bị nhóm Phong trọc, Sang mập đập phá



Theo điều tra ban đầu, tối 6-3, Huỳnh Duy Phong (tự Phong trọc, từng có tiền án, tiền sự) dẫn theo một phụ nữ trẻ vào quán Sơn Nga trên đường Phan Xích Long để ăn khuya. Cùng lúc, ông T. chủ quán đang lớn tiếng la rầy cô con gái của ông.

Phong trọc đang có biểu hiện say xỉn ngồi gần đó khó chịu với chuyện này nên kiếm cớ, đập vỡ ly trên bàn rồi quay sang cãi vã với ông T. Thấy xảy ra mâu thuẫn, vợ ông T. bước ra trình bày sự việc, mong Phong bỏ qua và quán không tính tiền hai phần ăn.

Tuy nhiên, Phong vẫn bực bội ra mặt, tuyên bố sẽ cho người san bằng quán vì dám coi thường mình. Nói xong Phong bỏ ra ngoài, móc điện thoại nói chuyện với ai đó. Phong gọi taxi cho người phụ nữ về trước, còn Phong lấy xe máy hậm hực bỏ đi.

Chừng năm phút sau, Phong quay lại quán cùng một nhóm khoảng bốn thanh niên cầm theo mã tấu, tuýp sắt lao vào đập phá bàn ngế, tủ kính trước quán, đuổi chém nhân viên gây náo loạn cả quán. Nhiều thực khách đang có mặt tại quán chứng kiến đã hoảng hốt bỏ chạy ra đường.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác do Trung úy Nhựt và anh Đào Hoàng Trọng Đức (bảo vệ khu phố) đang tuần tra địa bàn đi ngang qua phát hiện vụ gây rối nên tới can thiệp.

Mặc dù thấy công an, bảo vệ khu phố xuất hiện nhưng Phong trọc và đàn em vẫn hung hăng tiếp tục đập phá; thậm chí quay sang tấn công tổ công tác, Nguyễn Văn Sang (tự Sang “mập”, tạm trú quận Bình Thạnh) dùng dao chém anh Nhựt gãy hai khuỷu xương tay trái. Một đồng phạm của Sang đánh tét mí mắt phải anh Đức.

Sau khi gây án, nhóm người chạy khỏi hiện trường. Trung úy Nhựt và anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận xuống hiện trường phối hợp cùng Công an phường 2 truy xét nhóm đối tượng gây án.

Phong trọc và Sang mập trực tiếp gây án cùng hai đồng phạm (chưa rõ danh tính) hiện bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã có hành vi phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.