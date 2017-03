Nghi can chủ mưu vụ nổ súng thanh toán ở Quảng Ngãi ra đầu thú

Ngày 7-6, Lê Hữu Phước (27 tuổi, ngụ phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) - nghi can được cho là "nhân vật chủ chốt" thuê băng nhóm giang hồ Bình Định ra giúp thanh toán băng nhóm giang hồ đối thủ ở TP Quảng Ngãi đến công an đầu thú.



Một trong sáu giang hồ Bình Định đang bị Công an TP Quảng Ngãi tạm giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phước (còn gọi là Bi Phước) khai nhận mình đã thuê băng nhóm giang hồ Bình Định đi ô tô ra TP Quảng Ngãi giúp thanh toán băng nhóm của Nguyễn Thắng (còn gọi là Thắng Cu, ngụ phường Nguyễn Nghiêm) trong đêm 5-6.



"Bốn ngày trước, Thắng Cu cùng đàn em đến nhà tôi đập phá cổng, chửi bới đòi xông vào nhà đòi chém. Do cố thủ bọn chúng không phá cửa vào được, tôi mới thoát nạn. Uất ức, tôi gọi băng nhóm thân hữu ở Bình Định ra xử lý mâu thuẫn giúp" - Phước khai.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định băng nhóm Bình Định với khoảng 40 thanh niên đi trên sáu ô tô (ba xe hiệu Innova, hai xe Fortuner và một xe 16 chỗ ngồi) đến TP Quảng Ngãi giúp băng nhóm của Phước giải quyết mâu thuẫn. Băng ở Quảng Ngãi với khoảng 30 thanh niên hẹn nhóm giang hồ Bình Định đến khu vực đất trống phía Tây đường Trường Chinh thách thức, quyết đấu.

Nhận tin báo từ người dân, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 50 cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, 113 bao vây, chốt chặn ở nhiều điểm trên tuyến đường Phan Đình Phùng - Trường Chinh.



Ô tô của nhóm giang hồ Bình Đinh bị bắt giữ

Sau khi một số thanh niên thuộc băng nhóm Bình Định mở cửa ô tô bước xuống đường, rồi tiếng súng vang lên khiến người dân hoảng sợ. Nghe tiếng súng, nhiều thanh niên vội vã lên xe bỏ chạy tán loạn giữa màn đêm. Cảnh sát đã tạm giữ một ô tô mang biển kiểm soát 77A- 020.07, hai đầu đạn súng bắn điện, một quả lựu đạn, hai cây mã tấu dài 1,4 m.



Đến chiều 7-6, Công an TP Quảng Ngãi tạm giữ bảy người thuộc băng nhóm Bình Định và Lê Hữu Phước mới ra đầu thú. Cảnh sát đang tiếp tục sàng lọc, vận động các đối tượng ra đầu thú; đồng thời tập trung điều tra, giám định thiệt hại tài sản, thương tích, quả nổ, công cụ gây án. Công an tỉnh sẽ xem xét khởi tố vụ án, các bị can.