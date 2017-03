Nghi can cứa cổ chị họ ở chung cư bị bắt

Ngày 18/11, Công an quận 4 (TP HCM) cho biết, đã bắt được Nguyễn Ngọc Tuấn (50 tuổi, ở quận 5), nghi can dùng dao cứa cổ chị họ để cướp tài sản tại chung cư phường 3 (quận 4). Tuấn đang được di lý từ Nghệ An về TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ họ hàng, sáng 7/11 Tuấn sang nhà bà Vàng Thị Vân (45 tuổi, chủ căn hộ 323) chơi. Thấy người chị ở nhà một mình, ông này dùng dao cứa cổ và đâm vào bụng bà Vân làm nạn nhân gục xuống sàn nhà. Trước khi tẩu thoát, hung thủ tháo hết nữ trang trên người chị họ.

Vài phút sau, bà Vân cố gượng dậy chạy xuống cầu thang cầu cứu những người trong chung cư. Thấy nạn nhân bê bết máu, hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Sau mười ngày lẫn trốn ra tận Nghệ An, ngày 17/11, Tuấn bị công an tỉnh này bắt giữ.

