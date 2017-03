Nghi can cuối cùng trong vụ trộm vàng lớn nhất Bình Thuận ra đầu thú

Nhà ông Bùi Ngọc Quan, nơi xảy ra vụ trộm

Theo Nguyễn Thanh (DT/Tin Tức)

Đến nay, cả 4 nghi can trong vụ trộm vàng lớn nhất tỉnh Bình Thuận đã bị bắt giữ gồm: Trần Thị Huệ (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Thịnh (28 tuổi), Nguyễn Thị Bích Vân (36 tuổi) và Nguyễn Công Đoàn (27 tuổi), cùng ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.Bước đầu các nghi can khai nhận, sáng ngày 7/2/2012, Đoàn và Thịnh đi hai mô tô chở Nguyễn Thị Bích Vân và Nguyễn Thị Huệ từ huyện Định Quán (Đồng Nai) sang huyện Đức Linh (Bình Thuận) tìm nhà sơ hở để trộm tài sản. Phát hiện nhà ông Bùi Ngọc Quan (huyện Đức Linh, Bình Thuận), Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Cao su Bình Thuận khóa cửa bên ngoài, Hùng và Thịnh thả Vân và Huệ xuống để đột nhập vào nhà ông Quan từ phía sau. Hùng và Thịnh làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi Vân và Huệ phá két sắt lấy vàng xong, cả bọn lên xe tẩu thoát. Sau đó, chúng chia nhau số vàng trộm được mỗi người hơn 60 lượng.Qua điều tra truy xét, cơ quan công an đã thu giữ 26 lượng vàng SJC và hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ 26 lượng vàng SJC thu giữ được qua đối chiếu đều trùng khớp mã số, xuất xứ với số vàng bị mất tại nhà ông Quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.