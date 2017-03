Nghi can cướp giật dây chuyền sa lưới sau hơn nửa năm lẩn trốn

(PLO) - Sau 7 tháng bỏ trốn và bị công an truy tìm về hành vi cướp giật dây chuyền, mới đây công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức phát hiện nghi can Nguyễn Minh Tân tiếp tục có hành vi khả nghi trên đường nên tiến hành bắt giữ.