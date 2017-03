Nghi can đâm chết người tại quán nhậu đã đầu thú

Theo đó, nghi can đâm chết anh Nguyễn Văn Vinh (21 tuổi) và làm một người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện là Lê Quang Đức (21 tuổi, ngụ phường Cẩm An, TP Hội An). Sau khi gây ra vụ việc vào tối 15-11, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.



Nơi xảy ra vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, được sự vận động của cơ quan Công an TP Hội An, nghi can Đức đã ra đầu thú và khai nhận sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận trong lúc ngồi nhậu ở quán thì xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh, trong bàn này có anh Vinh. Sau đó, có ẩu đả và nghi can đã dùng dao bấm đâm vào người anh Vinh khiến anh này bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin tối 15-11, tại quán nhậu PHK (phường Cẩm Thanh, TP Hội An) có hai nhóm ngồi nhậu. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, kết quả Nguyễn Văn Vinh bị đâm tử vong, người bạn ngồi cùng bàn với Vinh cũng bị đâm trọng thương, đang nhập viện.