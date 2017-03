Nghi can đồng tính cướp tài sản của bạn trong khách sạn

(PL)- Chiều 16-11, nguồn tin từ Công an phường 2, quận 10, TP.HCM cho biết đã chuyển nghi can Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi, ngụ Nam Định) cho Công an quận 10 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15-11, Sơn lên mạng Internet làm quen với anh BT (làm việc tại TP.HCM) rồi nhắn tin rủ anh vào một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh “tâm sự”. Trong khách sạn, khi anh T. ngủ say, Sơn cuỗm túi xách, điện thoại, ví của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tỉnh dậy, không thấy bạn tình, tài sản bị mất, anh điện thoại báo nhờ các “hiệp sĩ” quận Tân Bình giúp. Qua camera, các “hiệp sĩ” xác định và dụ Sơn đến một khách sạn, bắt giao công an phường. BÙI TƯ