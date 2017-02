Nghi can giết cô gái lõa thể trong bao tải bị bắt

Ngày 9-2, sau hai ngày xác định được danh tính nạn nhân bị sát hại trong tình trạng khỏa thân trong bao tải, công an đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Phương là nghi can sát hại chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, quê TP.HCM), nhân viên quán cà phê, rồi bỏ bao tải phi tang bên đường ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai.

“Nghi can đang làm việc tại một công ty và không phải là những người mà công an đã mời lên làm việc trước đó” - nguồn tin cho hay.

Một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM thông tin: Bước đầu nghi can đã nhận tội. Theo đó, vì từng quen biết chị Hoàn, mùng 5 Tết Phương gọi điện thoại rủ chị đến phòng trọ tâm sự và chị đã chạy xe máy đến phòng trọ của Phương. Sau khi tâm sự, Phương sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi mang xác nạn nhân từ huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) chở sang xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai bỏ trong bụi cỏ. Sau khi gây án, Phương đi làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra.



Công an bắt giữ, đưa nghi can ra xe. Ảnh: CTV

Công an cũng đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến việc gây án của Phương.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 6-2, sau khi phát hiện xác nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, công an đã vào cuộc điều tra, nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ truy tìm tung tích nạn nhân. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, đây là một vụ án giết người. Nạn nhân đã bị đánh vào phía sau đầu, dùng vật sắc cắt khu vực cổ và có dấu hiệu ngạt cơ học…

Từ thông tin, đặc điểm nhân dạng (hình xăm hoa hồng sau lưng, màu tóc, răng giả…) của nạn nhân mà báo chí và các trang mạng chia sẻ, những người bạn của chị Hoàn đã nhận dạng được nạn nhân. Tối 7-2, bạn của chị Hoàn đã tìm đến UBND xã Phước Bình trình báo sự việc, cung cấp thông tin cho công an.

Sau khi xác định được danh tính, quê quán, nơi làm việc của nạn nhân trước khi bị sát hại, công an đã mời nhiều người liên quan, từng gặp nạn nhân đến làm việc, lấy lời khai. Trong số những người được công an mời đến làm việc có anh Nguyễn Trí Tài (28 tuổi, quê Tiền Giang), bạn trai và là người chung phòng với nạn nhân, đã cung cấp cho công an nhiều thông tin có giá trị như thời gian trước khi nạn nhân mất tích, quan hệ của nạn nhân với những người khác…

Sau hai ngày điều tra, khoảng 15 giờ ngày 9-2, Phương bị bắt giữ khi đang làm việc tại một công ty ở địa bàn xã Mỹ Xuân.

Công an đã di lý nghi can về Đồng Nai để điều tra.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cha chị Hoàn đã mất, mẹ chị đang bị bệnh rất nặng. Anh chị em chị Hoàn mỗi người sống một nơi…