Nghi can giết hai mẹ con trước ngày cưới đã treo cổ tự tử

Trưa 16-11, một nguồn tin từ Công an Bình Dương cho biết Phạm Thế Anh (41 tuổi, quê Thanh Hóa) - nghi can sát hại hai mẹ con bà Đoàn Thị Lý (40 tuổi) và Nguyễn Thị Thái Hà (19 tuổi, quê Nam Định) tại một phòng trọ đã tự tử tại rừng tràm thuộc tỉnh Bình Phước. Bên cạnh thi thể của nghi can có một bức thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin ban đầu, chồng bà Lý mất sớm nên gần đây bà có quan hệ tình cảm với Thế Anh. Người đàn ông này không nghề nghiệp, thường xuyên cờ bạc, từng có hai đời vợ. Thế Anh thường xuyên ghen tuông, có lần đe dọa nếu bà Lý chấm dứt mối quan hệ với hắn thì sẽ bị giết.



Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VŨ HỘI

Trước đó, chiều 14-11, chồng chưa cưới của chị Hà đến phòng trọ thì thấy cửa khóa bên ngoài nên mở cửa sổ thì bàng hoàng phát hiện vợ sắp cưới nằm chết bên trong, trên nền nhà có nhiều vết máu. Cơ thể của nạn nhân được phủ một chiếc chăn từ đầu xuống đến hông. Trong khi đó cửa nhà vệ sinh bị đóng chặt có máu chảy ra bên ngoài.

Lực lượng chức năng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt để tiến hành phong tỏa hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, hai mẹ con nạn nhân đều bị thương tích vùng cổ. Một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn.



Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: VŨ HỘI

Nhiều người dân khẳng định đã thấy người tình của bà Lý xuất hiện ở hiện trường và có nhiều vết máu ở chân trước khi vụ án được phát hiện. Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra đã ráo riết truy tìm người đàn ông bị tình nghi xuất hiện ở hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, sau khi giết mẹ con bà Lý, nghi can này nhắn tin cho người thân sẽ tự tử vì đã ra tay giết người. Sau đó gia đình tìm kiếm thì phát hiện thi thể của người đàn ông này trong tư thế treo cổ ở khu rừng tràm xã Đồng Nơ (huyện Hớn Quản, Bình Phước).