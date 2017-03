Nghi can giết người trong quán karaoke ra đầu thú

Sáng 25-2, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết theo kết quả điều tra ban đầu khoảng 22 giờ 30 ngày 23-2, một nhóm thanh niên gồm sáu người đến hát karaoke ở quán karaoke Việt Nam (tọa lạc tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Sau khi hát xong, anh Nguyễn Ngọc Thái (SN 1989) cùng người bạn từ trong phòng karaoke ra ngoài thanh toán tiền.

Lúc này, anh Thái cùng người bạn có nói chuyện lớn tiếng. Cùng lúc có hai thanh niên đang ngồi chờ bên ngoài phòng hát đến gây sự với nhóm anh Thái. Khi đôi bên đang có lời qua tiếng lại thì bất ngờ một trong hai thanh niên này đã dùng kéo đâm anh Thái, vết đâm trúng cổ làm anh ngã gục. Anh Thái được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.



Đối tượng Huỳnh Ngọc Định tại cơ quan công an.



Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Công an TP Mỹ Tho tiếp tục phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) điều tra truy bắt hung thủ.

Qua truy xét nhanh, Công an TP Mỹ Tho đã xác định được đối tượng và đã vận động các đối tượng ra đầu thú. Đến tối 24-2, một đối tượng tên Huỳnh Ngọc Định (SN 1997) đã đến Công an xã Trung An đầu thú.

Trao đổi ngày 25-2, Đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang, cho biết bước đầu đối tượng Định khai nhận tại cơ quan công an, thanh niên đi chung với Định chính là người trực tiếp cầm kéo đâm vào người anh Thái. Thanh niên đó tên Phụng (chưa rõ địa chỉ). Riêng hung khí sau khi gây án thì hai người này vứt xuống mương nước ven đường.

Hiện Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang phối hợp với Phòng PC45 tiếp tục truy bắt đối tượng tên Phụng và truy tìm hung khí để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.