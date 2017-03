Tối 1-9, An đến tiệm hớt tóc HH do chị BTS làm chủ, yêu cầu hớt tóc. Khi chị S. chuẩn bị đồ nghề thì bất ngờ bị An khống chế, đe dọa giết nếu tri hô. Sau đó An dùng vũ lực để hiếp dâm chị S. Trước khi tẩu thoát, An còn cướp 400.000 đồng của nạn nhân.

VĂN NGỌC