Nghi can lớp 9 giết em bé 6 tuổi lấy tiền chơi game

Sự việc đau lòng trên được phát hiện vào ngày 30/8 tại thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội.



Theo một số người dân sinh sống tại đây cho hay, vào khoảng 18 giờ ngày 30/8, họ phát hiện xác một bé trai nổi lên trên mặt ao trong làng. Ngay lập tức, thi thể cháu bé được đưa lên bờ. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Thọ, 6 tuổi ở xóm Sắn, thôn Trung Cao, con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi) và chị Hà Thị Phúc (35 tuổi).



Ngay sau đó, vợ chồng anh Tuấn đã có mặt để đưa cháu về nhà an táng. Khi đưa cháu bé về nhà, nhiều người trong gia đình và dòng họ nghi ngờ về cái chết của cháu nhỏ nên trình báo cơ quan công an để được điều tra làm rõ.



Anh Nguyễn Văn Tuấn cho hay, cháu Thọ là con út của gia đình. Thời gian vừa qua, Thọ tham gia đội văn nghệ của thôn nên tối nào cháu cũng ra Nhà Văn hóa thôn để tập diễn chuẩn bị cho dịp tết Trung Thu. Tối 29/8, sau bữa cơm tối, cháu Thọ như thường lệ đi tập văn nghệ. Tuy nhiên đến 21 giờ cùng ngày, khi ra đón con, anh Tuấn không thấy cháu đâu. Các bạn của Thọ cho hay, trước đó cháu đã đi cùng người hàng xóm của anh Tuấn là Nguyễn Văn Quang (15 tuổi).



Đến đêm cùng ngày, vẫn không thấy con về, cả nhà anh Tuấn mới tá hỏa chia nhau đi tìm và báo sự việc lên công an xã Trung Hòa. Đến 18 giờ ngày 30/8, thi thể cháu được phát hiện trên ao nước trong làng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ-Công an Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định nghi phạm ra tay sát hại cháu Thọ chính là Quang.



Ông Nguyễn Văn Vinh-Phó trưởng Công an xã Trung Hòa, Chương Mỹ cho hay rất có thể, động cơ sát hại cháu Thọ của Quang xuất phát từ ý định cướp tài sản. Trước đó, trong những lần đi tập văn nghệ cùng cháu Thọ, Quang thấy cháu nhỏ này có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc ở cổ nên đã nảy sinh ý định sát hại để cướp.



Sau khi gây án, Quang đến một cửa hành kinh doanh vàng bạc ở xã Trường Yên (Chương Mỹ) bán với giá 220.000 đồng. Có tiền trong tay, Quang đến một cửa hàng điện tử để chơi.



Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Quang để điều tra làm rõ.





