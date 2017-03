Nghi can lừa bán thiên thạch ra đầu thú

Ngày 6/12, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nghi can K’Thông (27 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã ra đầu thú. Theo cơ quan điều tra, K’thông và Hà Khoa (41 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) là hai đàn em đắc lực của Lê Văn Huy (48 tuổi, quê Quảng Nam) người mới bị bắt vì cầm đầu đường dây lừa mua bán thiên thạch xuyên Việt.

Từ năm 1998 đến nay, đã có nhiều nạn nhân tại các tỉnh thành như TP HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Ninh Thuận, Lâm Đồng… bị Huy và đàn em lừa bán thiên thạch dỏm chiếm đoạt tiền tỷ.

Trước đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an (C52B) phối hợp cùng Công an các tỉnh thành xác lập chuyên án truy lùng băng nhóm này và đến ngày 15/11, các trinh sát đã bắt giữ Huy tại phà Vàm Cống (An Giang). Những nghi can còn lại đang bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm truy xét.

Theo Lê Tuấn (VNE)