Nghi can ném đá xe khách tử vong khi bị tạm giam tại công an huyện

(PLO)- Chiều nay (14-12), trao đổi qua điện thoại, Đại tá Lương Ngọc Lếp (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) xác nhận nghi can Lê Văn Hải (SN 1993, trú thôn 2, xã Đắk R’la, Đắk Mil) là nghi can đang bị tạm giam tại Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để điều tra về hành vivừa tử vong tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông.