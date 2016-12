Nghi can nổ súng bắn chết người ở Thanh Hóa ra đầu thú

Chiều ngày 25-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an đã phối hợp với gia đình, người thân vận động Lê Công Thành (tức Thành Tèo - SN 1996, ngụ ở Đông Vinh, TP.Thanh Hóa ) ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đến đêm ngày 24-12, Thành đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận sau khi nổ súng, thấy nạn nhân nằm gục bên đường, Thành và Phạm Duy Linh (SN 1989) đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường và liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.



Các đối tượng dùng súng, bình xịt hơi cay tấn công người trong đêm tại cơ quan điều tra cùng với tang vật vụ án. Ảnh: ĐÌNH HỢP

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin, vào tối ngày 23-12, tại phố Thành Mai (TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ giết người, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả vụ gây rối khiến một người chết là Nguyễn Văn Ngọc (SN 1992), ngụ phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Hai người khác bị thương là Nguyễn Văn Thắng (SN 1996), ngụ đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa và Nguyễn Văn Hải (SN 1996), ngụ thôn Minh Trại, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa).

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai nhóm thanh niên tại một quán cà phê nên dẫn đến vụ nổ súng.

Hiện tại cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.