Nghi can ở Biên Hòa chém người, tạt axít vì trái dừa

Sáng 3-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vừa xảy ra ở phường này lên đội cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 2-7, người tên Hào (ngụ khu phố 2, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) trên đường về đến trước cửa nhà thì vô tình cán phải trái dừa của tiệm tạp hóa của nhà chị Trinh (23 tuổi). Giữa chị Trinh và ông Hào có lời qua tiếng lại, ông Hào cầm trái dừa ném vào mặt Trinh gây thương tích. Sau đó, ông bỏ vào nhà và ngủ.

Lúc này Trinh gọi điện cho người yêu và em gái ra quán. Người yêu chị Trinh ra đến quán thì vào nhà ông Hào gọi cửa. Ông Hào thấy vậy liền xách dao đi ra. Vợ của ông Hào thấy thế nên can thì bị ông này quay lại chém bị thương ở cánh tay. Sau đó ông Hào ném con dao vào đầu mẹ của chị Trinh khiến bà bị chảy máu đầu. Ông Hào tiếp tục vào nhà xách can axit lao đến người yêu của Trinh. Trinh thấy vậy nên vào can, bị ông Hào đẩy ngã xuống đất. Ông Hào đổ can axit lên lên người chị Trinh khiến chị bị bỏng nặng.

Ngoài chị Trinh, nhiều người khác cũng bị bỏng. Trong đó chị bị Trinh đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng nguy kịch. Ông Hào cũng đã bỏ đi ngay sau đó.