Nghi can sát hại anh ruột và mẹ nuôi nạn nhân tự tử bất thành

(PLO)-Nghi can Đàm Văn Hiếu sát hại anh ruột cùng mẹ nuôi của anh sau khi gây án đã uống thuốc an thần tự tử tại một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Công Hòa (quận Lê Chân) nhưng đã được lực lượng công an đưa đi cấp cứu kịp thời.