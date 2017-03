Nghi can sát hại nữ sinh trong khách sạn bị bắt tại Quảng Bình

Thiên là nghi can bị ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. Nạn nhân là em NMH (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường Chu Văn An, TP.Đồng Hới, Quảng Bình).





Nghi can Nguyễn Văn Thiên. Ảnh: CTV

Như đã thông tin nghi can Thiên cùng với nạn nhân H., đi cùng chuyến đi du lịch Quảng Bình - Singapore - TP.HCM do trường Chu Văn An tổ chức. Tối 21-7, đoàn giáo viên và học sinh trường Chu Văn An về TP.HCM và lưu trú tại một khách sạn ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Chiều 22-7, bà N.T.Q là giáo viên phụ trách dẫn đoàn du lịch, tiến hành làm thủ tục trả phòng khách sạn để đưa đoàn ra sân bay. Trong lúc bà Q đang tiến hành làm các thủ tục trả phòng cho học sinh, thì Nguyễn Văn Thiên, gọi điện thoại báo bị thất lạc hộ chiếu, và nhờ cho em H. lên tìm giúp

Bà Q tưởng thật nên đã kêu em H. lên phòng để giúp Thiên.

Sau khi làm các thủ tục trả phòng xong, bà Q vẫn không thấy Thiên và em H. xuống, nên lên phòng 302 của Thiên để tìm. Khi nghe tiếng cô giáo gõ cửa hỏi, Thiên không mở cửa mà nói lừa: "H. đi xuống rồi cô ơi, con đang đi vệ sinh xong con xuống liền".

Nghe vậy bà Q xuống phòng 102 của H. và sảnh khách sạn tìm nhưng vẫn không thấy nữ sinh này đâu. Lúc này bà Q. phát hoảng, báo một giáo viên khác là ông Q, cùng nhân viên khách sạn lên phòng 302 tìm.

Do gọi cửa mà Thiên vẫn trả lời như lúc nãy nên một người tiến hành cạy cửa, thì chỉ mở hé được 10cm. Qua khe cửa, các giáo viên thấy Thiên từ nhà vệ sinh đi ra mở cửa. Trong khi mọi người vội vào trong kiểm tra, thì Thiên lẻn ra ngoài và nhanh chóng bỏ trốn.

Trong nhà tắm mọi người phát hiện em H đã bất tỉnh trên người có nhiều thương tích. Ngay sau đó em H. được đưa đến bệnh viện Trưng Vương và Chợ Rẫy cấp cứu. Đến sáng 23-7 em H. đã tử vong.

Đội điều tra truy xét trọng án (đội 9 PC45) phối hợp cùng lực lượng kỹ thuật hình sự, công an quận Tân Bình, VKS tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Thiên chính là nghi can hiếp dâm, sát hại em H. nên ra lệnh bắt khẩn cấp, thông báo truy tìm trên toàn quốc.

Đến ngày 2-8, sau hơn 10 ngày gây án, Thiên đã bị công an tỉnh Quảng Bình, phối hợp cùng lực lượng công an TP.HCM bắt giữ tại Quảng Bình.