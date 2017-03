Nghi can sát hại phụ nữ rồi ném xác xuống sông ra đầu thú

Sáng 23-11, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua công tác vận động, nghi can sát hại bà Phạm Thị Thi (48 tuổi, trú thôn Nam, xã Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) là Lưu Ngọc Toàn (27 tuổi, ở cùng thôn) đã đến trụ sở Công an xã Tân Cảnh, Đắk Tô (Kon Tum) đầu thú.

Như tin đã đưa, lúc 8h ngày 20-11, tại khu vực đập tràn, thuộc sông Cây Da, ở thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng (Ninh Hòa), một số người dân địa phương trong lúc dò tìm thi thể một học sinh bị chết đuối đã phát hiện thi thể bà Phạm Thị Thi. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đánh thủng đầu là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Sau đó, hung thủ đã kéo thi thể bà Thi ném xuống sông để phi tang. Hiện một tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa đang di lý đối tượng Lưu Ngọc Toàn về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý. Theo Quang Khoa ( An ninh thủ đô)