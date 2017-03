Nghi can tâm thần sát hại 4 người thân

Ngày 1-12, công an đã bắt giữ nghi phạm Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang), nghi can chém chết bốn người thân vào rạng sáng cùng ngày để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng, Phù Minh Tuấn sang nhà cha ruột là ông Phù Láo Tả (59 tuổi, tại thôn Tả Ngảo) sát hại ông bằng dao quắm và cháu ruột Phù Ánh Tuyết (hai tuổi).

Nhận tin báo, anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi), cán bộ dân quân thôn, đến hiện trường ngăn cản thì bị Tuấn đuổi chém, tử vong. Sau khi gây án tại nhà cha ruột, Tuấn chạy xe máy sang nhà người thím Tải Lở Mở (51 tuổi), sát hại người này, đồng thời chém bị thương người cháu 26 tuổi của Tuấn (người này đang được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Bắc Quang).





Hiện trường vụ thảm án (trái). Ảnh: vov.vn. Nghi can Tuấn tại công an (phải).

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quang Bình đến hiện trường bắt giữ nghi phạm và điều tra vụ án.

Khi bị bắt, trên người nghi phạm Tuấn dính nhiều vết máu.

Theo cơ quan chức năng, Tuấn bị bệnh tâm thần nặng. Năm 2015 người này từng gây án, chém con ruột tử vong. Sau đó Tuấn được địa phương và gia đình đưa đi chữa bệnh tâm thần. Đến tháng 7-2016, Tuấn được đưa về gia đình quản lý. Về nhà chưa đầy năm tháng, Tuấn gây ra thảm cảnh.

Vụ án làm người dân vùng biên giới này bàng hoàng. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.