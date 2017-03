Nghi can tàng trữ bốn khẩu súng ra đầu thú

(PL)- Ngày 16-10, Đồn biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã bàn giao Lương Văn Xanh (35 tuổi, trú bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) cho cơ quan Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, khởi tố bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 14-10, lực lượng Đồn biên phòng Thông Thụ đi tuần tra trên lán rẫy của người dân ở bản Cà Na cũ (xã Thông Thụ), phát hiện có một khẩu súng CKC, hai khẩu súng kíp, một khẩu súng săm lét bắn đạn hoa cải và hai viên đạn của súng K56, ba viên đạn hoa cải. Đồn biên phòng Thông Thụ lập biên bản tịch thu số súng đạn trên và điều tra, truy tìm chủ nhân cất giấu súng. Sau đó Xanh đến đầu thú, khai nhận là chủ nhân tàng trữ súng, đạn trên để sử dụng và bán. Đ.LAM