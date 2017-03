Nghi can tàng trữ ma túy bị bắt sau 22 ngày trốn truy nã

Trước đó, ngày 14-5, qua tin báo, cảnh sát đội điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế khám xét khẩn cấp nhà Thọ và phát hiện Thọ tàng trữ ma túy. Ngày 20-5, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thọ nhưng cho Thọ tại ngoại. Ngay sau đó Thọ bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định truy nã.



Phan Văn Thọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: VIẾT LONG

Sau 22 ngày lẩn trốn, Thọ bị cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện, bắt giữ. Được biết Thọ từng có tiền sự về gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

VIẾT LONG