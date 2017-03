Nghi can thứ 3 đánh tử vong trung úy công an đầu thú

Chiều 4-8, nguồn tin từ Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết Đào Văn Vinh (39 tuổi, trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), nghi can thứ ba trong vụ đánh tử vong Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi, cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Quốc Oai) vào tối 2-8 đã ra đầu thú.

Hiện Vinh đã được Công an huyện Quốc Oai bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội để điều tra.

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 ngày 2-8, Trung úy Hoan trên đường đi làm về, đến đoạn đê thôn Phúc Đức (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) bất ngờ bị một nhóm đối tượng trên ô tô chặn đánh. Dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng Trung úy Hoan đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Quốc Oai lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 10 giờ sáng 3-8, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Thùy (28 tuổi, trú xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Nguyễn Quang Duyên (30 tuổi, trú xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Đấu tranh ban đầu, cả hai khai nhận khi đi đến đoạn đường đê Phúc Đức, ô tô do Thùy điều khiển chở theo Duyên cùng ba người khác gặp Trung úy Hoan điều khiển xe máy nên xin vượt.

Do đường hẹp, lại có nhiều người tham gia giao thông nên Thùy không vượt được. Nghĩ rằng Trung úy Hoan không cho vượt, Thùy điều khiển ô tô vượt lên ép xe máy đối phương rồi cùng Duyên và Vinh nhảy xuống hành hung khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Gây án xong, những người này lên ô tô bỏ chạy về hướng quốc lộ 32. Sau 16 giờ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Thùy và Duyên, Vinh tiếp tục bỏ trốn cho đến hôm nay.