Nghi can thủ súng đi buôn ma túy

Chiều tối 2-3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Văn Xay Hạ (22 tuổi) và Bun My Hạ (27 tuổi, trú trú trú bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Bun My Hạ.

Thời gian gần đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an Nghệ An phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Hà Tĩnh, Nghệ An nên đã lập chuyên án 389C để điều tra.

Đêm 1-3, Bun My Hạ mang súng tự chế, mang ma túy từ Lào vào Việt Nam qua quốc lộ 8A (đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.





Tang vật công an thu giữ.

Lúc này, Bun My Hạ rút súng tự chế ra chống trả, nhảy xuống vực sâu chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp thời khống chế, tước súng bắt giữ nghi can, thu giữ 1kg ma túy đá, 16.000 viên ma túy tổng hợp, khẩu súng tự chế.



Từ lời khai của Hạ, công an bắt giữ thêm một nghi can khác.



Văn Xay Hạ.

Ngày 2-3, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biều dương, tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng cho ban chuyên án.