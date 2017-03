Nghi can trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

"Cơ quan Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện và tạm giữ Nguyễn Minh Nguyệt (trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) để điều tra vụ mất trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My". Ngày 6-3, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My, thông tin như trên.





Huyện Nam Trà My đang phát triển mô hình trồng sâm.

Trước đó, tối 28-2 tại xã Trà Linh xảy ra vụ mất trộm trên 500 gốc sâm Ngọc Linh (trên 10kg sâm). Công an huyện Nam Trà My sau đó cử một tổ công tác tiến hành kiểm tra hiện trương, thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan.



Công an huyện nhận định đây là vụ trộm nhiều người cùng tham gia nên khoanh vùng truy bắt. Đến trưa 5-3, tổ công tác phối hợp Cảnh sát hình sự Công an TP. Tam Kỳ kiểm tra Nguyệt, phát hiện người này mang theo khoảng 4kg sâm.

Số sâm Nguyệt mang theo có khả năng là tang vật vụ trộm nên công an bắt giữ Nguyệt để điều tra.