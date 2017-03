Nghi can trộm cắp tháo còng, trốn khỏi trụ sở công an

Đến 17g ngày 9-4, Công an P.Mũi Né (TP Phan Thiết) vẫn đang truy tìm nữ nghi can trộm cắp bị bắt quả tang ở chợ Mũi Né nhưng đã tháo còng trốn thoát khỏi trụ sở công an.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 10g ngày 9-4 một người phụ nữ đã bị bắt quả tang khi đang giở chiêu móc túi “hành nghề” ở chợ Mũi Né (khu chợ rất đông khách du lịch).

Sau đó, ban quản lý chợ và lực lượng dân phòng địa phương đã bàn giao nghi can này cho Công an P.Mũi Né để điều tra làm rõ.

Nhiều nhân chứng cho biết “nữ quái” này trộm tài sản của ba người, khi “tác nghiệp” đến lần thứ 3 thì bị bắt quả tang. Khi người phụ nữ này bị bắt, có nhiều người khác tình nghi là đồng bọn cũng xuất hiện quanh khu chợ Mũi Né.

Chợ Mũi Né - nơi xảy ra vụ trộm sáng 9-4

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên giả nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ người này tên thật là Trần Thị Minh Hoàn (ngụ xóm 2, thôn Bình An 3, thị xã La Gi).

Tang vật của vụ trộm gồm 2,3 triệu đồng đã được công an thu giữ.

Công an phường đã còng tay nghi can ở chân cầu thang của trụ sở công an. Tuy nhiên, đến 12g30 Trần Thị Minh Hoàn đã tháo được còng số 8 và bỏ trốn. Chiếc còng này hiện vẫn đang nằm tại chân cầu thang của cơ quan công an.

Khi bị bắt, Trần Thị Minh Hoàn mặc tới bốn áo khoác. Lực lượng chức năng nhận định đây có thể là cách để đối tượng thay đổi hình dạng khi trốn thoát và việc trốn thoát này đã được lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Kết quả xác minh cũng được biết bà Hoàn đã có bốn tiền án về tội trộm cắp.

Còng số 8 còn ở chân cầu thang cơ quan công an sau khi “nữ quái” tháo còng bỏ trốn - Ảnh: NGUYỄN NAM

Theo NGUYỄN NAM (TTO)