Nghi can trộm trâu tự sát khi bị truy đuổi

Trước đó, trên địa bàn xã Mường Nọc xảy ra vụ mất trộm trâu trị giá hàng chục triệu đồng. Ngày 17-9, qua điều tra Công an huyện Quế Phong xác định Nguyên là nghi can trộm trâu nên tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên, khi thấy công an, Nguyên cầm theo con dao bỏ chạy vào rừng rồi tự đâm vào cổ mình để tự sát. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an kịp thời phát hiện và đưa Nguyên đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 21-9, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Nguyễn Đình Lý khi Lý trộm hai con bò và đang trên đường đưa bò đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, Lý khai trước đó đã trộm trót lọt bốn con bò vàng trị giá 60 triệu đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Lý từng có tiền án, vừa ra tù vào tháng 6-2014 về tội trộm cắp tài sản.

Đ.LAM