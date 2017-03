Nghi can tử vong bất thường tại trụ sở công an huyện

Đại tá Đỗ Đình Hào, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết ban giám đốc Công an tỉnh đã cử một phó giám đốc xuống hiện trường để chỉ đạo làm rõ vụ việc nghi can Nguyễn Đức Duân (SN 1982, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) tử vong tại trụ sở công an huyện Khoái Châu vào trưa ngày 8-4.

Đại diện công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) xác nhận: “Can phạm tên Nguyễn Đức Duân trú tại xã Đông Tảo bị công an huyện Khoái Châu tạm giữ để điều tra trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Đông Tảo vào ngày 14-2. Bị can Nguyễn Hữu Duân bị giữ từ ngày 16-3 và được tạm giam tại phòng tạm giam công an huyện Khoái Châu. Trong thời gian gần 1 tháng đến nay, bị can không có biểu hiện gì. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 11h trưa ngày 8-4, sau khi ăn cơm được một lúc thì xảy ra sự việc. Sự việc được 3 bị can cùng phòng báo cán bộ công an vào đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, cách trụ sở công an huyện chừng 600m. Bị can đã tử vong”.



Những người thân của anh Nguyễn Đức Duân bức xúc kéo lên trung tâm y tế huyện Khoái Châu.

Người nhà nạn nhân cho hay, sự việc bắt nguồn từ ngày 14-2-2015, anh Duân có xô xát và đánh nhau với một đối tượng ở địa phương. Đến ngày 16-3, anh Duân nhận được giấy mời của Công an huyện Khoái Châu để lên làm việc tại Công an huyện. Kể từ buổi hôm đó đến nay gia đình không được gặp và cũng không có thông tin về nạn nhân. Khi gia đình nhận được tin thì nạn nhân đã chết.

Tại nhà xác, Trung tâm y tế huyện Khoái Châu, người thân và hàng xóm của anh Nguyễn Đức Duân bày tỏ sự bức xúc, nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của anh Duân. Họ cho rằng diễn biến vụ việc có những điều bất thường.

Chị Lê Thị Hương, người thân của anh Nguyễn Đức Duân, cho biết vào lúc 11h30 ngày 8-4, chị đang chăm người thân tại trung tâm y tế huyện thì thấy công an đưa một người tím tái vào bệnh viện và đã tử vong. Khi đến gần, chị Hương phát hiện người tử vong chính là Nguyễn Đức Duân. Ngay sau đó, chị Hương đã điện báo cho gia đình anh Duân.



Giấy mời của Công an huyện Khoái Châu từ ngày 16-3 đối với anh Duân

Những người thân của anh Duân cho biết họ bức xúc vì thi thể anh Duân có nhiều vết tím bất thường giống như bị đánh đập. Hơn nữa, khi anh Duân tử vong, gia đình không hề nhận được tin báo nào từ công an mà chỉ được biết do người thân có mặt ở bệnh viện gọi điện thông báo.

Gia đình nạn nhân đã mời luật sư vào cuộc. Trao đổi với PV, ông Trương Quốc Hòe, trưởng VP Luật sư Interla (thuộc đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.