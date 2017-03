Nghi can vào biệt thự gí súng cướp tài sản sa lưới

Ngày 8-11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Quyền (quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quyền là nghi can cầm súng xông vào biệt thự gí súng vào người nạn nhân để cướp.

Theo trình báo của chị P. (một doanh nhân sinh sống ở khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), vào sáng 5-11, một người mang kính đen, bịt khẩu trang đột nhập vào căn biệt thự của chị rồi đi lên tầng hai, dùng súng đe dọa cướp tiền và điện thoại của nạn nhân. “Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, tôi rất lo sợ, hoang mang nên đã trình báo công an” - chị P. cho hay.





Biệt thự nơi nghi phạm lẻn vào dùng súng cướp tài sản. Ảnh: T.PHAN

Theo chị P., sáng hôm xảy ra sự việc, người giúp việc đã quên khóa cổng khi đi ra ngoài. Nghi can đã lẻn vào căn biệt thự dùng súng cướp tài sản.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã xuống hiện trường, trích xuất camera an ninh ghi nhận hình ảnh của nghi phạm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt nghi can Quyền để điều tra.

Theo công an, khẩu súng mà Quyền sử dụng khi cướp là loại súng đạn bi.